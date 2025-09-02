Tuzemská sázková dvojka, společnost Fortuna, začíná novou éru. Děje se tak pod stávajícím vlastníkem, skupinou Penta Investments Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka. Miliardáři na konci loňského roku odpískali prodej Fortuny a místo toho zaveleli k expanzi nejstarší české sázkové kanceláře pomocí vlastních sil a peněz.
Ve hře jsou jak nové zahraniční akvizice, tak i posílení na domácím trhu, kde ji přece jen v posledních letech odskočil dominantní Tipsport. A to jak z pohledu profitu i tržního podílu.
Co se dočtete dál
- Kdo je nový šéf české Fortuny.
- Jaké zadání od majitelů dostal.
- Kde sbíral zkušenosti.
- Jak na tom Fortuna v Česku je.
