Tuzemská sázková dvojka, společnost Fortuna, začíná novou éru. Děje se tak pod stávajícím vlastníkem, skupinou Penta Investments Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka. Miliardáři na konci loňského roku odpískali prodej Fortuny a místo toho zaveleli k expanzi nejstarší české sázkové kanceláře pomocí vlastních sil a peněz.

Ve hře jsou jak nové zahraniční akvizice, tak i posílení na domácím trhu, kde ji přece jen v posledních letech odskočil dominantní Tipsport. A to jak z pohledu profitu i tržního podílu.

  • Kdo je nový šéf české Fortuny.
  • Jaké zadání od majitelů dostal.
  • Kde sbíral zkušenosti.
  • Jak na tom Fortuna v Česku je.
