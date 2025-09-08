Tuzemským realitním investorům je domácí trh malý. Příležitosti k nákupům jsou omezené, ceny vysoké. Polsko proti tomu nabízí na prodej širší výběr novějších nemovitostí a vyšší výnosy. Země navíc patří mezi rychle rostoucí ekonomiky, letos má růst HDP dosáhnout 3,3 procenta. 

Jen za posledních pět let investovalo v Polsku do komerčních realit desítky miliard korun více než tucet českých společností. V posledním roce a půl tam utrácejí srovnatelný objem peněz jako například domácí Poláci či Švédové.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou výhody a rizika realitních investic v Polsku.
  • Kolik peněz Češi do polských nemovitostí vložili za posledních pět let.
  • Jak vnímají Polsko západoevropští investoři.
