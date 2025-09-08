Tuzemským realitním investorům je domácí trh malý. Příležitosti k nákupům jsou omezené, ceny vysoké. Polsko proti tomu nabízí na prodej širší výběr novějších nemovitostí a vyšší výnosy. Země navíc patří mezi rychle rostoucí ekonomiky, letos má růst HDP dosáhnout 3,3 procenta.
Jen za posledních pět let investovalo v Polsku do komerčních realit desítky miliard korun více než tucet českých společností. V posledním roce a půl tam utrácejí srovnatelný objem peněz jako například domácí Poláci či Švédové.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výhody a rizika realitních investic v Polsku.
- Kolik peněz Češi do polských nemovitostí vložili za posledních pět let.
- Jak vnímají Polsko západoevropští investoři.
