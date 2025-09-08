Nabízíme zajímavou a pestrou činnost, velmi zajímavou koncepční práci v nově vznikajícím útvaru, hledáme experta, právníka, legislativce, specialistu… Nabídka volných pracovních míst na našich ministerstvech je vskutku rozmanitá. A vlastně jde velmi často o zajímavé pozice. Navíc má státní služba své nezanedbatelné výhody, přičemž zlevněné obědy tu nejsou hlavním benefitem.
Bližší pohled do inzerátů ovšem prozradí, proč je ve veřejné sféře tolik volných míst. Nabízená odměna jen těžko bude konkurovat soukromému sektoru. Dokonce i v IT segmentu, který je na poměry státní správy dobře ohodnocen, se jedná o rozdíl padesáti až sto procent.
Lákavá nabídka zkrátka vypadá jinak. A to jsme u ministerstev, tedy u pozic, které patří v rámci státní a veřejné správy k těm nejprestižnějším. Veřejné instituce (kam patří i školy) nabízejí i řadu míst, kde tabulkový plat nedosahuje ani na minimální mzdu.
Co se dočtete dál
- Kolik nabízí státní správa?
- Jak vypadají vyjednávání o mzdách?
- Jakou šanci mají veřejní zaměstnanci na přidání?
