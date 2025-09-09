Vláda uvolní ze státního rozpočtu další tři miliardy korun, které budou směřovat na podporu protipovodňových opatření a obnovu vodních toků. Peníze mají pomoci obcím po celé České republice, nejen v regionech zasažených loňskými zářijovými povodněmi. O dotace ve výši až sto procent nákladů budou moci obce, kraje, státní podniky či příspěvkové organizace žádat od 1. října prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ministerstvo životního prostředí to uvedlo v tiskové zprávě. O dotace je možné si zažádat do 30. září příštího roku.
„Povodeň z loňského září nám důrazně připomněla, že je třeba co nejrychleji provést všechny typy protipovodňových opatření. Právě na přírodě blízká opatření vláda vyčlenila tři miliardy korun, z nichž podpoříme obnovu či výstavbu ochranných nádrží, poldrů nebo revitalizaci toků s možností rozlivu zvýšených průtoků,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že tato opatření napodobují přirozené procesy, zadržují vodu v krajině a chrání životy i majetky.
Podle ministerstva jde o dlouhodobě účinnější a šetrnější způsob ochrany než čistě technická opatření. Patří sem například rozšiřování koryt, podpora přirozeného rozlivu v nivách, výstavba povodňových parků, tůní, mokřadů nebo poldrů. Tyto zásahy nejen zpomalují odtok vody, ale také přispívají ke zlepšení biodiverzity, kvality vody a mikroklimatu.
Dotace budou určeny pro široký okruh žadatelů, včetně obcí a jejich svazků, krajů, veřejnoprávních institucí či státních podniků. „U většiny opatření pokryje podpora až sto procent způsobilých výdajů, výjimku tvoří pouze výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží, kde může podpora dosáhnout 85 procent,“ upřesnil Hladík. Minimální výše nákladů na projekt činí jeden milion korun, u revitalizací toků a niv pět milionů korun bez DPH.
Vzhledem k tomu, že přírodě blízká protipovodňová opatření často vyžadují rozšíření koryta řeky, obnovu nivy nebo vytvoření nádrží se zásahem do soukromých pozemků, vztahuje se finanční podpora i na uvolňování území ohrožených povodněmi a výkup dotčených pozemků.
Naopak z podpory budou vyjmuty projekty revitalizací v oblastech zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ty spadají pod samostatné výzvy financované z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím systému SFŽP. Podpořené projekty musí být dokončeny do konce roku 2030. Výzva je jednokolová a nesoutěžní, žádosti se tedy budou vyřizovat v pořadí doručení.
