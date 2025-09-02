Bezmála tři roky stojí Pavel Wiesner v čele České podnikatelské pojišťovny. Na začátku roku 2023 přebíral agendu po zesnulém Jaroslavu Besperátovi, který byl šéfem pojišťovacího domu téměř 13 let. „Ze začátku to nebylo úplně jednoduché, zvláště když vám to bohužel nemá kdo předat, byť s Jardou jsme byli ve firmě 20 let a já věděl, jak funguje. Snažím se navazovat na to dobré, co jsme tady 20 let budovali. Co je pozitivní, že z těch opravdu důležitých lidí firmu nikdo neopustil,“ říká Wiesner.
ČPP letos slaví třicet let na trhu. Za tu dobu si vybudovala pozici trojky v autopojištění a je také předním upisovatelem rizik těch největších společností v Česku. „Z top stovky jich pojišťujeme zhruba šedesát,“ uvádí Wiesner. Podle něj je v tomto segmentu možné se pojistit prakticky na cokoliv. „Vloni jsme například plnili v případě jednoho sponzora českého hokeje. Ten se pojistil pro případ, že bude muset vyplácet odměny, pokud národní tým získá medaile na domácím mistrovství světa – což se nakonec skutečně stalo.“
Zároveň ale dodává, že na klasických pojistných produktech se dá dnes jen stěží vydělat. Pro firmu fungují zjednodušeně řečeno spíše jako nástroje pro sběr kapitálu, který následně investují a generují zisk. Pojišťovny však platí za konzervativní institucionální investory, což Wiesner spíše kvituje. „Asi tady nechceme mít další Lehman Brothers,“ poznamenává.
Co se dočtete dál
- Proč je pro pojišťovny těžké vydělávat na samotných pojistkách.
- Jak ČPP investuje volný kapitál a kde primárně tvoří zisk.
- Které velké korporáty ČPP v Česku pojišťuje. A jaká netradiční krytí dokáže sjednat.
- Proč jsou blackouty či kyberútoky zatím prakticky nepojistitelné.
