Je to vlastně jediná výjimka z přísného korporátního schématu pro podobu a barevnost vlaků, kterou České dráhy v posledních letech tolerovaly. Drobné nápisy se jmény nosí v Česku desítky lokomotiv a jednotek. Lidé si je často dokonce fotí, třeba když narazí na vlak pojmenovaný stejně jako jejich blízcí. Teď to má skončit, rozhodlo vedení Českých drah. Ukazují to dokumenty, které HN získaly od několika na sobě nezávislých zdrojů.
Co se dočtete dál
- Co na jménech Krapincovu vedení ČD vadí.
- A jaký osud budou mít už pojmenovaná vozidla.
