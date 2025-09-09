Už druhý Trumpův kryptoměnový projekt má podobný průběh. Po Trumpcoinu také rodinná digitální měna WLFI maluje svou cenovou hyperbolu. Když se 1. září spustil prodej WLFI, cena rychle vylétla na dvojnásobek hodnoty, aby následně stejně rychle padala. Po prvním týdnu se měna obchoduje pod hodnotou stanovenou při spuštění prodeje.
Zatímco diskuse investorů ovládá otázka, zda bude WLFI dále klesat, anebo na své opravdové zhodnocení teprve čeká, to nejpodstatnější debaty opomíjejí. V čem je zrovna tento coin výjimečný, jakou má unikátní vlastnost jinou než vlastnictví rodinou Donalda Trumpa?
V záplavě digitálních měn, včetně různých memecoinů a tokenů, kterých se každý den na světě objeví podle některých zdrojů i kolem dvaceti tisíc, je jisté jen jedno. Něco nového převratného lze hledat jako jehlu v kupce sena. Přesto mají digitální měny své opodstatnění a unikátní vlastnosti, a to nejen nejznámější bitcoin a ethereum. Kryptoměnové burzy a směnárny kupříkladu stály na počátku rozmachu nativních tokenů, které slouží mimo jiné jako obchodovatelný benefit pro jejich klienty. Toto použití je vlastně univerzálně otevřené jakýmkoli obchodníkům, respektive jakékoli organizaci poskytující své výrobky nebo služby široké skupině zákazníků.
Tokeny politiků stejně jako různé memecoiny navázané na influencery takovou racionalitou zpravidla nedisponují. Dají se tak považovat spíše za jakousi hračku v rukou lidí, kteří mají dostatek followerů. Přesto mají na trhu svůj pozitivní význam. Možná trochu překvapivě přinesl náš nedávný průzkum reprezentativního vzorku české populace zjištění, že lidé považují tokeny politiků obecně za pozitivní signál pro rozvoj trhu kryptoměn.
Obdobně většina respondentů vnímá pozitivně větší regulaci kryptoměnového trhu. Domnívám se, že větší regulaci si lidé spojují s posílením jistot pro držitele krypta. Zdá se, že punková éra kryptoměn je definitivně za námi a digitální měny čekají v rámci svého oficiálního přijetí na své nové univerzální označení.
