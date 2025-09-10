Pětice stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostů a Pirátů dlouhodobě deklaruje svou prodemokratickou a prozápadní orientaci. Nejen v současné volební kampani označují tyto (ex)vládní subjekty všechny další relevantní strany či hnutí za riziko pro prozápadní směřování Česka. Jenže jakkoliv silné deklarace bez reálných hlasů a mandátů v politice nestačí.

Zmíněná pětice už potřetí za sebou nezíská u voleb ani vzdáleně polovinu hlasů. Pokud tedy myslí onu obhajobu budoucího směřování Česka vážně a podívá se na volební výsledky od roku 2017, dojde jí, že se musí kvůli prosazování těchto zásadních hodnot s někým spojit. A ten někdo je Andrej Babiš a jeho hnutí ANO.

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou potenciální způsoby, jak prozápadní blok může získat nové voliče.
  • Jaké politické kompromisy by znamenalo tolerování vlády Andreje Babiše.
  • Jaké scénáře se nabízejí do voleb 2029 a jak by mohly ovlivnit prozápadní směřování Česka.
