Tradiční značka dámské módy Orsay osekává náklady a bojuje v Česku o přežití. Když před třemi lety německý podnik zkrachoval, jeho tuzemské prodejny od insolvence zachránil český investor Miroslav Kolář, který nakonec převzal celou značku včetně ochranných známek. Letos v březnu ale i jeho společnost Ördiczech, pod kterou patřilo téměř 40 tuzemských prodejen Orsay, zamířila do insolvence.
Firma, která desítkám věřitelů dluží zhruba čtvrt miliardy korun, se ale snaží dostat zpět do černých čísel. Už pod novým majitelem na konci srpna předložila aktualizovaný reorganizační plán. Nové vedení v něm představilo úsporná opatření a oznámilo, kolik hodlá věřitelům z dlužné částky splatit.
Co se dočtete dál
- Kolik prodejen má aktuálně v Česku Orsay.
- Kolik jich firma do konce roku ještě uzavře.
- Kdo dnes reorganizaci podniku vede.
- Kdo jsou věřitelé a jakou část pohledávek mohou dostat zpět.
- Kolik by naopak dostali v případě konkurzu.
