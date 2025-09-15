Online lékárna Pilulka pokračuje ve velké proměně svého byznysu. Jeden z nejvýraznějších e-commerce hráčů na domácím trhu, pod taktovkou investičního fondu Tomáše Čupra TCF Capital, se snaží vylepšit provozní efektivitu, posílit své technologické schopnosti a prodej zaměřit do oblasti prevence a zdravého životního stylu.

To se různými způsoby propisuje do finanční kondice firmy – na jednu stranu tržby meziročně klesají a zisk EBITDA se propadl do záporu, na druhou stranu se podařilo zkrotit vnitřní dluh a provozní náklady snížit téměř o polovinu. Podle prozatímního výkonného ředitele Petera Kleknera se povedlo Pilulku stabilizovat a nyní přichází řada na nového šéfa. V nejvyšším vedení společnosti probíhají i další personální změny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je nový šéf Pilulky.
  • Jaké jsou další změny ve vedení firmy.
  • Jak se prozatímnímu řediteli povedla první část transformace firmy.
  • Jaké další kroky firma udělá.
  • Co ukazují finanční výsledky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.