Po pandemických letech se veřejný dluh eurozóny během prvního čtvrtletí 2025 stabilizoval na úrovni přibližně 88 procent HDP. Tato úroveň sama o sobě alarmující není, ale zároveň znamená, že prostor pro expanzi fiskální politiky je stále omezený.
V reakci na rostoucí deficity byla v roce 2024 přijata reforma rozpočtových pravidel EU, která zavazuje země předkládat střednědobé výdajové plány s cílem postupného snižování dluhu a udržení deficitu pod hranicí tří procent. Otázkou ale zůstává, do jaké míry tyto plány dokážou přesvědčit investory. Právě důvěryhodnost rozpočtových strategií bude rozhodovat o tom, zda si země udrží příznivé podmínky financování, nebo budou muset akceptovat vyšší rizikové prémie. Nejviditelnějším příkladem je dnes Francie, kde kombinace vysokého dluhu a politické nejistoty vyvolává tlak na náklady obsluhy dluhu, což následně zvyšuje volatilitu na trhu se státními dluhopisy.
