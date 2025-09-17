Jednou je to psychedelická látka z lysohlávek, podruhé jsou to buňky zvané senolytika. Titulků se zaručeně nadějnou látkou, která má potenciál prodloužit život, se objevuje stále více. A taky mnohem častěji přichází zklamání, protože i když původní testy provedené na myších slibují doslova zázračné výsledky, při ověřování na lidech začnou selhávat. Jaké látky jsou dnes v čele pomyslného longevity maratonu?
Co se dočtete dál
- Do čeho investoval zakladatel Amazonu Jeff Bezos.
- Jak funguje buněčné reprogramování a jaká jsou jeho rizika.
- Proč metformin neprokázal benefit u zdravých lidí.
