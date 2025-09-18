Vladimiru Putinovi se už brzy může splnit jedna z věcí, o kterých sní, když náhodou spí. Pokud se v českých volbách dostane k moci hnutí ANO, ať už samostatně, nebo ve spolupráci s SPD, Stačilo! či Motoristy, přestane se naše země bránit ruským dezinformacím a hybridním útokům. Představitelé jmenovaných stran oznámili, že plánují okamžitě zrušit takřka všechny aktivity zaměřené proti ruskému působení v Česku.
Je vcelku jedno, zda jde o projev naivity, vypočítavosti nebo rovnou latentní zrady českých zájmů. Podstatné je, že důsledky jejich kroku mohou být katastrofální.
V čem spočívá naivita ignorace hybridních hrozeb.
Proč je absolutní svoboda slova absolutní nesmysl.
Zapne nová vláda po volbách ruskou propagandistickou televizi?
