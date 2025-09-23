Volební systém (nejen) u nás trpí několika neduhy. Především je tu otázka, jak to, že je možné postavit předvolební kampaň na předpokladu, že voliči jsou stádo naprostých ekonomických analfabetů?
Například premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala nemá problém poslat do éteru výkřik, že výměnou za další čtyři roky v premiérském křesle zajistí německé platy, či tabulku, která je, jak trefně poznamenává komentátor HN Petr Honzejk, horkým kandidátem na první místo v dějinách předvolební demagogie. Jedinou dobrou zprávou je, že se jedná toliko o směšnost, možná pro někoho ještě navíc kombinovanou s lehkou urážkou intelektu. Z hlediska veřejných financí však tyto výkřiky valný dopad nemají.
Co se dočtete dál
- Jak kampaně manipulují sliby o německých platech.
- Proč veřejné finance nesnesou současné předvolební sliby.
- Jak by přidělení dětských hlasů změnilo váhu generací ve volbách.
