Město s bohatou historií a statusem památky UNESCO se v posledních letech stává také symbolem moderního přístupu k udržitelnosti. Kutná Hora postupně přechází na elektromobilitu městské hromadné dopravy – například sídliště Šipší se stane lokalitou obsluhovanou již výhradně elektrickými vozidly. Součástí této strategie je i investice přesahující 100 milionů korun do revitalizace toku řeky Vrchlice.
Šetrný přístup se stává pro Kutnou Horu standardem a cestou, jak ho posouvat, je i změna v systému odpadového hospodářství. „V oblasti nakládání s odpady se město výrazně posunulo. Zavedli jsme door to door systém svozu odpadu (místo centrálních kontejnerových stání na ulici má každá domácnost k dispozici vlastní nádoby – pozn. red.), který vedl k výraznému zvýšení podílu tříděné složky. Naopak setrvale klesá objem směsného komunálního odpadu,“ říká starosta města Lukáš Seifert.
„Naprosto klíčová je postupná změna myšlení a vnímání udržitelnosti jak pro tvorbu politiky, tak pro investiční akce nebo další záměry. Mnohem více se zohledňuje otázka nákladů na provoz a dopady našeho konání na životní prostředí,“ doplňuje ke směřování města směrem k udržitelnosti Seifert.
Oproti jiným městům je udržitelnost historických sídel, mezi které se Kutná Hora řadí, mnohem složitější výzvou. Město disponuje rozsáhlou památkovou rezervací, ke které patří i ochranné pásmo zasahující většinu jeho plochy. „Je proto potřeba vnímat, že máme oblasti, kde nejsou možné jakékoliv úpravy typu zateplení nebo osazení fotovoltaikou. Naopak prověřujeme možnosti, jak v budoucnu zásobovat centrum města prostřednictvím centrálních rozvodů tepla v kombinaci s účinným zdrojem,“ uvádí starosta s tím, že schopnost vyřešit tuto otázku rozhodne, zdali bude centrum Kutné Hory i další stovky let místem života, nebo pouze skanzenem.
Elektrické autobusy uvnitř i vně města
Kutná Hora se stala jedním z prvních měst, kde vnitřní autobusové linky obsluhují elektrobusy a od letošního roku pak zcela nová moderní flotila, která zajišťuje lokálně bezemisní provoz. Elektrické autobusy obsluhují zejména místní linku 801, ke které přibude linka 802. Tyto dvě trasy doplní od října linka obsluhující i okolí města.
„Například sídliště Šipší se stane lokalitou obsluhovanou již výhradně elektrickými vozidly,“ zdůrazňuje Seifert. Oproti využití vodíku vidí budoucnost v technologiích, jakými je například parciální trolejbus nebo parciální vlaková doprava, kdy se kombinují baterie s úseky s trakčním vedením.
„Postupným nákupem techniky a vozidel zahajujeme přechod k elektromobilitě všude tam, kde v tom vidíme smysl. A za naprosto zásadní rovněž považuji investici do dopravy, a to prostřednictvím připravovaných multimodálních terminálů kombinujících železniční a autobusovou dopravu spolu s elektrifikací místní železniční trati,“ dodává starosta.
Ve spolupráci se společností Philip Morris ČR se městu zároveň podařilo pořídit elektrické vozidlo pro svoz odpadu. „Od jeho provozu očekává zejména tichou jízdu a provoz tak, aby v brzkých ranních hodinách nerušil vibracemi a emisemi občany města. Dalším cílem je posilovat flotily lokálně bezemisních aut v oblasti městských společností, obdobně tomu je i u vybavení a nástrojů,“ doplňuje Seifert.
Revitalizace toku řeky Vrchlice
Aktuálně vzniká nový strategický plán města, který klade důraz na budoucí směřování i koncept města krátkých vzdáleností. Opírá se o detailní analýzu vycházející z miliard dat, která mapují místní prostředí. „Věřím, že se už v příštím roce podaří představit cestu na dalších 10 let,“ říká Seifert.
Současně město zahájilo investici s nákladem přes 100 milionů korun do revitalizace toku řeky Vrchlice. Tento projekt je ale pouze začátkem řady dalších kroků, které povedou k zadržování vody v krajině, spolu s využíváním srážkových vod.
„Kutná Hora má jeden přirozený handicap – vzhledem ke své poloze jí chybí větší vodní tok. Městem ale protéká malebná řeka Vrchlice, která se vine údolím. Toto území je z hlediska fauny a flóry mimořádně unikátní. V minulosti došlo k narovnání toku řeky a snahou města nyní je navrátit řece přírodě blízkou podobu,“ vysvětluje Seifert.
První etapa úpravy toku se podle starosty zaměří na přibližně 450 metrů dlouhý úsek v samotném centru Kutné Hory, pod chrámem svaté Barbory, Vlašským dvorem a u Nových Mlýnů. Plán počítá s vytvořením soustavy jezů, tůní a dalších prvků, které zpomalí tok a umožní její zadržení v krajině. Tím i přispějí k obnově přirozeného vodního režimu. Součástí projektu budou i protipovodňová opatření, která ochrání okolní domy. Zároveň vznikne atraktivní pobytová zóna, kde budou moci obyvatelé i návštěvníci trávit čas u vody.
„Místem navíc protéká voda z vrchlické vodní nádrže, která slouží jako zásobárna pitné vody pro široké okolí. Díky státní podpoře došlo také k rozsáhlému odkanalizování oblasti podél toku. Výsledkem by mělo být, že tudy poteče opravu čistá voda,“ říká starosta města.
O projektové přípravě další etapy, která bude pokračovat od Nových Mlýnů k Tellerovu cukrovaru a ulici Potoční, by se mělo rozhodnout nejpozději v příštím roce.
„Aktuálně také zvažujeme další etapu revitalizace – obnovu jezu u Wagenknechtova mlýna, který se nachází přibližně 400 metrů proti proudu. Umožnila by návrat hladiny vody do původního stavu, což by výrazně zlepšilo podmínky pro místní faunu. V této části žije například ledňáček, různé druhy ryb a raci,“ vysvětluje Seifert.
Zvýšená hladina by podle něj navíc umožnila opětovné napájení historického náhonu, který je už více než deset let suchý. Tento náhon lemoval takzvanou Královskou procházku a v minulosti zásoboval Nové Mlýny. Po povodních, kdy byl jez stržen, zůstal náhon bez vody – a tím zaniklo i místo, které bylo po generace součástí života Kutnohořanů.
Odpovědné aktivity Philip Morris
Udržitelnost je také strategickým cílem společnosti Philip Morris ČR, která je generálním partnerem projektu „UNESCO spojuje“. Její aktivity se zaměřují jak na provozní inovace v rámci kutnohorského výrobního závodu, tak na projekty s přímým přesahem do života města a jeho obyvatel.
„S městem jsme spolupracovali například na pořízení elektrického vysavače odpadků Glutton, určeného k úklidu veřejných prostranství, jejž jsme v hodnotě přes půl milionu korun zakoupili v roce 2021 a slouží v ulicích města dodnes,“ říká Roman Grametbauer, manažer pro udržitelnost Philip Morris ČR. Ještě předtím firma podporovala také provoz předchozího elektrického vysavače.
„Spolupodíleli jsme se i na financování elektrifikace Palackého náměstí v historickém centru města, kde se pravidelně konají společenské a kulturní akce, či jsme byli, jako lokální firma s výrobním závodem v části Sedlec, zapojeni do putovní výstavy Udržitelnost & Civilizace, která se letos na přelomu května a června konala u chrámu svaté Barbory,“ dodává Grametbauer.
Aktuálně probíhají jednání o spolufinancování svozového elektrovozidla značky ADDAX, které město potřebuje pořídit do vozového parku Technických služeb. „Pro příští rok diskutujeme s městem i další potenciální projekty mající pozitivní vliv na Kutnou Horu a lokální komunitu jako takovou,“ uvádí Grametbauer.
Kutnohorský závod předního výrobce a prodejce tabákových výrobků v zemi, je uhlíkově neutrální. Vliv na to měly i projekty přechodu ze zemního plynu na tepelná čerpadla, poháněná elektřinou. „U elektřiny využíváme kompenzaci emisí nákupem certifikátů o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to s garancí OTE ve výši celé roční spotřeby elektřiny. Emise ze zbytku používaných paliv se vyrovnávají offsetovými projekty na úrovni skupiny Philip Morris International,“ vysvětluje Grametbauer. V závodu postupně obměňují i osobní vozidla a nahrazují je za ty na hybridní, plug‑in hybridní a elektrický pohon. Do konce roku by tak měla celá flotila disponovat alternativním pohonem.
Šetrně ve Philip Morris nakládají i s vodou. „Neustále přicházíme s nejrůznějšími vylepšeními, jak snížit spotřebu pitné vody. Mezi ně patří zavedení automatických myček na mytí částí strojů, při kterém je dosaženo mnohem nižší spotřeby než při mytí manuálním, a ušetří se tak desetitisíce litrů vody,“ říká Grametbauer s tím, že využívají i dešťovku. Udržitelně pracují i s odpady. „Drtivá většina míří na recyklaci, zbytkové množství k energetickému využití,“ dodává.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kutná Hora.
