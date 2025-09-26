Kutná Hora přitahuje turisty svou jedinečnou, převážně gotickou architekturou jako magnet. Každý den zaplní její křivolaké uličky a kochají se působivými kulisami města. Dominanty, za nimiž návštěvníci míří, ale v minulosti prošly řadou krizí. Poznamenaly je husitské války, útlum těžby stříbra, požáry, nešetrné přestavby i nedostatečná památková ochrana v době minulého režimu. Teprve rozsáhlé opravy spojené se zápisem na seznam UNESCO jim od 90. let navrátily ztracený půvab i někdejší lesk. Obnovy a regenerace se kromě chrámu svaté Barbory a dalších památek dočkalo i historické jádro města včetně přilehlých ulic.
