Podnikatelé už vědí, jak se jim v příštím roce zvednou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vláda na svém posledním jednání stanovila průměrnou mzdu na rok 2026, z níž se tyto povinné odvody počítají. OSVČ si na sociálním a zdravotním pojištění v příštím roce připlatí tisíce korun. Stejně tak se změny dotknou i paušální daně. Dobrou zprávou pro podnikatele je, že by to mělo být poslední takto razantní zvýšení záloh. Některé strany navíc slibují, že po volbách automatický růst minimálních záloh zruší.
Co se dočtete dál
- Jak se zvednou minimální zálohy.
- Kolik si živnostníci připlatí ročně.
- Které strany jim slibují pomoc.
