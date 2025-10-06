Politicky rozdělený Izrael, jehož radikálně pravicová vláda oslabuje demokracii. Zpustošená Gaza, která židovský stát zatíží na generace dopředu. Slabý Írán bojující s vlastními občany, nezvladatelný Jemen i rostoucí vliv bohatých arabských monarchií Zálivu, které si získaly přízeň prezidenta USA Donalda Trumpa. Dva roky po masakru ze 7. října je blízkovýchodní region v pohybu, k větší svobodě, ba dokonce demokracii ale nesměřuje.
Co se dočtete dál
- Kdy se počty mrtvých staly námětem politického boje.
- Čím si Arabové ze Zálivu získali Donalda Trumpa.
- Proč se Izraelci cítí být v izolaci.
- Jak krize dopadá na židy v diaspoře.
