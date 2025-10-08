Ve středu 8. října slaví předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová narozeniny. Její odpůrci pro ni chystají dárek – odvolání z funkce. „Má spoustu dětí a vnoučat, takže jí přeju hodně, hodně času na odpočinek – a my převezmeme politické vedení,“ prohlásila Manon Aubryová, která v Evropském parlamentu vede krajně levicovou frakci Levice.
Spolu s ní se von der Leyenovou pokusí svrhnout i skupina Patrioti pro Evropu, jejímiž členy jsou hnutí ANO a Motoristé sobě. „Ursula von der Liar,“ označil v úterý na síti X von der Leyenovou europoslanec ANO Tomáš Kubín. Liar znamená anglicky lhářka.
ANO a Motoristé nyní v Česku chtějí sestavit novou vládu a tvrdí, že ihned po nástupu k moci se na von der Leyenovou obrátí se spoustou požadavků. Otázkou je, jestli je taktické, když šéfku komise chtějí zároveň svrhnout, když po ní něco žádají.
„Andrej Babiš má významný podíl na zvolení Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise v roce 2019. I proto spolu měli, v době, kdy byl českým premiérem, dobré vztahy, z čehož Česko těžilo. Když teď Babiš přitvrzuje v rétorice vůči Evropské unii a jeho europoslanci aktivně usilují o její svržení, nutně se to musí odrazit na jejich vztazích,“ řekl HN Viktor Daněk, zástupce ředitele výzkumného centra Europeum. „Konfrontační tón, který se dá čekat, asi zajistí titulky v médiích a pozitivní odezvu u části voličů, vyjednávací pozici Česka to ale oslabí,“ dodal.
Co se dočtete dál
- Čím ANO – překvapivě – odůvodňuje snahu von der Leyenovou svrhnout.
- Čí hlasy rozhodnou o tom, jestli von der Leyenová padne.
- Kdo další ji chce z funkce odvolat.
