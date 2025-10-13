Končící vláda Petra Fialy měla v zahraniční politice plná ústa hodnotové politiky. Ale hlavně v posledních měsících v úřadě to byla třeba ve vztahu k reálné podpoře bojující Ukrajiny spíš prázdná rétorika o demokratických hodnotách nepodpořená skutečnými činy. A teď do toho přišla aféra kolem prohlášení a postojů potenciálního ministra zahraničí Filipa Turka, která oprávněně vylekala část české společnosti.

Prakticky totiž ukázala, že by do vlády mohli nastoupit lidé, kteří mají úplně jiné hodnoty a jsou ochotni je tvrdě prosazovat – a tím, kdo má jiné hodnoty, není ani tak míněn Andrej Babiš, který má skutečný strach z fungování právního státu, tedy ze svého stíhání. Zní to skoro jako rouhání, ale i Babiš tím pádem vyznává podobné hodnoty jako končící vláda.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co ukázala letošní cena Fora 2000 o cestě k autoritářskému režimu.
  • Co opravdu znamená svoboda (slova).
  • Na co ukázal papež i vězněná novinářka.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.