Končící vláda Petra Fialy měla v zahraniční politice plná ústa hodnotové politiky. Ale hlavně v posledních měsících v úřadě to byla třeba ve vztahu k reálné podpoře bojující Ukrajiny spíš prázdná rétorika o demokratických hodnotách nepodpořená skutečnými činy. A teď do toho přišla aféra kolem prohlášení a postojů potenciálního ministra zahraničí Filipa Turka, která oprávněně vylekala část české společnosti.
Prakticky totiž ukázala, že by do vlády mohli nastoupit lidé, kteří mají úplně jiné hodnoty a jsou ochotni je tvrdě prosazovat – a tím, kdo má jiné hodnoty, není ani tak míněn Andrej Babiš, který má skutečný strach z fungování právního státu, tedy ze svého stíhání. Zní to skoro jako rouhání, ale i Babiš tím pádem vyznává podobné hodnoty jako končící vláda.
Co se dočtete dál
- Co ukázala letošní cena Fora 2000 o cestě k autoritářskému režimu.
- Co opravdu znamená svoboda (slova).
- Na co ukázal papež i vězněná novinářka.
