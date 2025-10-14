Růst obranného průmyslu není krátkodobým výkyvem spojeným s aktuálními konflikty ve světě. Dlouhodobý rozvoj oboru je vyvolán nejen vývojem světové politiky, ale i posunem v technologiích, a to jak směrem k sofistikovanosti, tak i k jejich dostupnosti stále širšímu okruhu osob a organizací.
Tento vývoj potvrzuje i čilý nárůst obchodních aktivit, z nichž vznikají nová partnerství a projekty. Na největším evropském veletrhu Defence and Security Equipment International (DSEI UK), který se konal v září v Londýně, přibylo tento rok 40 procent nově vystavujících. Kromě 1700 vystavovatelů podtrhlo enormní zájem zhruba 70 tisíc návštěvníků.
Velkým a viditelným reprezentantem silné české stopy byla CSG, která vystavovala pod jménem holdingu i jako samostatná dceřiná společnost Fiocchi. Nepřehlédnutelné byly i společnosti Colt CZ a její dceřiná společnost Sellier & Bellot, ale také třeba PBS. A to všechno přesto, že jsme neměli „národní“ záštitu.
Nastíněný vývoj spolu se závazkem dvou procent výdajů na obranu, a výhledově až pěti procent, bychom neměli brát jen jako rozpočtovou nutnost. Jak ukazují i stávající válečné konflikty, dramaticky se vyvíjející technologie, jako je AI, robotika, drony nebo telekomunikace, proměňují obranný průmysl doslova před očima.
Chytře investované peníze do obrany tak nemusí přinést jen odstrašující efekt, ale mohou mít multiplikační vliv na celou ekonomiku. Jejich prostřednictvím lze pozvednout přidanou hodnotu našeho průmyslu, a to primárně investicemi do výzkumu a vývoje. S tím souvisí i potřeba chytré vzdělávací a personální politiky, protože bez dostatečných kvalitních lidských kapacit to nepůjde.
Česko má všechny předpoklady tohoto vývoje co nejlépe využít: jsou jimi jak průmyslová a zbrojní tradice, jinými slovy umíme to „železo“, ale i to, že se českým subjektům podařilo nastartovat i sofistikované systémy oblasti radarů či letectví, včetně dronů. Když k tomu přidáme i relativně slušnou IT gramotnost a polohu ve středu Evropy, dá se konstatovat, že už opravdu není na co čekat.
