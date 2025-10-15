Již podruhé neuspěla izraelská firma Dimri Construction & Development, která žaluje obec Bašť u Prahy za zmařenou investici. Nejde přitom o málo: skupina, jejímž majitelem je izraelský developer Ygal Dimri, po malé obci s třemi tisíci obyvatel chce více než sto milionů korun. Firma tvrdí, že jí Bašť zabránila v chystaném stavebním projektu.
Požadavek developera ale ve středu zamítl Okresní soud pro Prahu východ. Podle soudkyně Hany Zdeňkové způsobenou škodu vůbec neprokázal. Pokud by firma se žalobou uspěla, mohlo by to naopak znamenat krach obce, jejíž roční rozpočet tvoří zhruba padesát milionů korun.
