V malém retail parku v Aši otevřel letos v létě svou kamennou prodejnu obchod Sinsay. Pro polskou společnost LPP, která v Česku kromě Sinsay provozuje módní značky Reserved, Cropp, House a Mohito, šlo o důležitý milník. Prodejna v západočeském městě se zhruba 13 tisíci obyvateli je jejím dvoustým tuzemským obchodem a přesně polovina prodejen připadá právě na značku Sinsay.
S brandem, který původně cílil především na dospívající dívky a dnes kromě oblečení nabízí i hračky, nábytek či další bytové doplňky, má podnik velké plány. „Je to sice naše nejmladší, ale zato nejrychleji rostoucí značka. Máme ambice, že do tří let bude tvořit až 75 procent našeho obratu,“ říká pro HN Tomáš Pítr, country manager LPP pro Česko.
Co se dočtete dál
- Jaké plány má společnost LPP se značkou Sinsay.
- Proč se zaměřuje hlavně na menší města.
- Jak se LPP dívá na konkurenci čínských prodejců.
- Jaké má polská firma plány s ostatními brandy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.