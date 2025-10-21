Otázka, která se pravidelně objevuje po každých volbách, má i letos obdobnou odpověď – podnikatelé potřebují prostředí, které jim umožní efektivně podnikat a obstát v soutěži se zahraniční konkurencí. Ale hlavně chtějí prostor a čas na to, aby mohli realizovat svoje sny a vize.
Hospodářská komora už před třemi lety identifikovala osm oblastí, které považuje pro prosperitu země za klíčové. Patří mezi ně energetika, dopravní a datová infrastruktura a dostupné bydlení, pokud jde o „tvrdé“ investice; a dále „měkké“ investice do vzdělávání, trhu práce nebo do výzkumu, vývoje a inovací.
A pak je tu oblast osmá, která se od ostatních liší. Nevyžaduje totiž miliardové výdaje ani složité stavby či procesy, přitom může státu i podnikatelům každoročně ušetřit desítky miliard. Vyžaduje ale politickou odvahu k věcnému, i když revolučnímu řešení. A také vůli podívat se na právní řád, který obsahuje často zákony z doby, kdy stroje poháněla pára, očima digitálního světa a jeho možností.
Co se dočtete dál
- Jak bude fungovat návrh antibyrokratického zákona.
- Co přesně jsou tabulky povinností a jak budou vypadat.
- Jak transpozice evropských právních aktů ovlivňuje růst povinností.
