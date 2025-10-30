Od příjezdu na letiště jsou jejich klienti do deseti minut v letadle. V kabině je samozřejmostí internet, na palubu je možné si vzít i velkého psa. Posádka cestujícím zajistí teplý i studený catering. „Ve výběru destinace jsme limitováni pouze tím, že letiště musí mít pevný povrch přistávací dráhy,“ popisuje Michal Laboutka, ředitel společnosti Eclair, která poskytuje privátní leteckou dopravu.
Jaké jsou hlavní výhody privátního létání oproti běžné komerční dopravě?
Rychlost samotného letu je v podstatě stejná jako u velkých dopravních letadel. Rozdíl dělá to, že si vyberete letiště co nejblíž cílovému místu, pokud ho typ letadla technicky zvládne. Odbavení probíhá mimo hlavní terminály, přes Business nebo General Aviation. Přijedete, pozdravíte se s kapitánem, odbavíte se a za pět až deset minut jste v letadle. Šetří to čas a nervy. Let navíc plánujeme podle přání klienta co nejblíž jeho destinace. Jsme limitováni pouze tím, že letiště musí mít pevný povrch přistávací dráhy s určitou délkou.
Kam vaši klienti nejčastěji létají?
U dovolenkových letů je populární Chorvatsko, kam se létá velmi často a na široké spektrum letišť. Oblíbená je jižní Evropa, Azurové pobřeží či sever Afriky. Za byznysem se létá po celé Evropě, zejména do Velké Británie, Irska či Skandinávie. U dálkových letů jsou to pak USA, Japonsko či Jižní Korea. Lety se také odvíjí od ročního období. Před Vánoci létají klienti do Milána pro dárky, v zimě na hory nebo do teplých krajin k moři.
Co je dnes na palubě tryskáče standardem?
Většina klientů počítá s tím, že bude mít k dispozici rychlý internet. Každý chce být na telefonu nebo tabletu a bez kvalitní wi‑fi se neobejdeme. V Evropě je ale internet v letadlech stále poměrně drahou záležitostí, protože signál chytáme ze satelitů. Jeho cena je tak 600 eur (zhruba 15 tisíc korun – pozn. red.) za hodinu bez omezení dat, nebo kolem tří eur za megabyte dat – podle typu balíčku. V USA funguje levnější „earth‑to‑air“ z pozemních vysílačů. Situace se ale snad brzy zlepší, protože se v Evropě prosazují nové systémy typu Galileo či Starlink, což tlačí cenu dolů.
Mají klienti nějaká specifická přání?
Cestující se často ptají, zda bude na palubě stevardka. Chtějí mít možnost s někým obyčejně podiskutovat. Občas se ptají, zda je možné si v kabině normálně stoupnout. U středních a větších strojů to problém není, u menších je světlost kabiny kolem 150 centimetrů. Za letu si pasažéři nižšího stropu ani nevšimnou, největší výzva je nástup a výstup. Dámy se nás občas ptají, zda je toaleta uzavřená diskrétními dveřmi.
Co obnáší catering při privátních letech? Plníte i speciální přání cestujících?
Před jídlem dostávají cestující napařený nebo vlhčený ubrousek a aperitiv či šampaňské. Zajišťujeme teplý i studený catering a zvládneme i různá dietní omezení. Umíme i sushi, ale musí se dodat čerstvé „just in time“, což je třeba u ranních letů téměř nemožné. Dodávku kvalitního sushi každopádně všude ve světě neumí, například ve Švýcarsku jsme se s tím trápili. Často se stává, že cestující si vyžádají nějaký úplně jednoduchý pokrm – třeba řízek s bramborem nebo sekanou v housce. Rozhoduje také délka letu – když na hodinovém letu musíme obsloužit deset cestujících, tříchodové menu nedává smysl. A někdy jsou pasažéři opravdu nenároční. Před časem jsme letěli nonstop z Budapešti do amerického Denveru a dva cestující na palubě si během desetihodinového letu vystačili jen s horkou vodou na čaj.
Jaká platí pravidla chování na palubě soukromých letadel?
Obecně se na palubě nekouří. Někteří majitelé letadel, kteří sami holdují tabáku, kouření v kabině dovolují, ale jde spíš o výjimky. Nemusí to být příjemné pro posádku, a když je letadlo v plné permanenci, je někdy těžké vyvětrat vnitřek tak, aby další várka cestujících nic nezaznamenala. Kouř pochopitelně může negativně působit i na piloty, protože může signalizovat technickou závadu. Někteří cestující se při příchodu do letadla zouvají, podlahy jsou pokryté koberci, tak jim je to příjemnější bez obuvi. Asi dvakrát se stalo, že jsme se museli vypořádat s nevhodným chováním klienta na palubě. Pokaždé zabrala promluva s kapitánem, který dotyčnému vysvětlil, že jestliže se bude dál chovat nevhodně, stroj přistane na nejbližším letišti a dál nepoletí. Občas nám dělají starosti naši dětští pasažéři, kteří se rozhodnou vyzdobit stěny kabiny nebo sedačky svými výtvory. Modrá propiska je větší peklo než červené víno.
Mohou si klienti nechat interiér letadla nějak vyzdobit?
Tohle děláme poměrně často. Zákazníkova firma slaví výročí, tak připravíme květinovou výzdobu. Když klienti letí na výročí svatby, opět kabinu vyzdobíme. U pravidelných klientů také evidujeme jejich výročí a překvapíme je na palubě osobním dárkem. Dětem připravujeme dort se svíčkou, kterou ovšem mají povinnost sfouknout ještě před odletem.
Které benefity privátního létání jsou podle vás podceňované?
Možnost letět se zvířaty bez ohledu na velikost. I velké psy vozíme běžně v kabině pro cestující. Máme skládací klec, protože je bezpečnější, když je zvíře během letu zajištěné. Pokud se chová klidně, může být i mimo klec. Další příjemnou věcí pro pasažéry může být, že nejsou striktně odděleni od pilotů. Když mají chuť, mohou s piloty prohodit pár slov. Byznys jety nejsou typickým cílem teroristů, protože letadla jsou relativně lehká a jejich použití jako zbraně by nemělo požadovaný účinek. Navíc, stejně jako velké aerolinky, i my si cestující předem prověřujeme, abychom věděli, kdo na palubu nastoupí.
Jak se za poslední roky změnily technologie na palubě?
Satelitní navigace nám umožňuje bezpečně přistát i na hůře vybavených letištích při snížené dohlednosti. Synthetic vision zobrazuje okolí letiště a dráhu. Místo „tisíců čudlíků“ máme dotykové displeje. Spousta systémů se zapíná automaticky, což snižuje zátěž pilotů. Za posledních deset let se ale nad Evropou kvůli klimatickým změnám zhoršilo počasí. Jde o změny, které vidíme na vlastní oči. Bouřkové mraky bývají silnější a vyšší. Zatímco dříve se bouřky prostě přelétly ve vysoké výšce, dnes mají vrcholy v patnácti až šestnácti kilometrech a přelétnout je často nejde. Musí se obletět. Pomáhá nám moderní radar, který vidí do jádra bouřky a umí detekovat silnou turbulenci.
Stále platí, že vlastnictví soukromého letadla je výsadou jen pro nejbohatší?
Privátní létání je dnes dostupnější než dřív. Konkurence je větší a příjmy některých skupin obyvatel rostly rychleji než náklady na provoz. Lidé si víc uvědomují benefity soukromého létání a jsou ochotni utrácet za pohodlí a bezpečí. Je ale třeba dodat, že na letadle se létáním nevydělá. Majitel letadla může snížit své náklady tím, že prodává čas, kdy sám neletí. Každý si musí říct sám sobě, co všechno pro něj znamená, že bude majitelem či majitelkou letadla. Někdo to vnímá jako statusový symbol, se kterým se rád pochlubí, jiný naopak vůbec nechce, aby se vědělo, že mu nějaký stroj patří.
Jaké lety vás osobně nejvíc baví?
Baví mě přistávat na zajímavých letištích. Když přilétáte na London City, což je malinké letiště uprostřed londýnské metropole, musíte z velké výšky hodně rychle klesnout, takže to vypadá, jako byste přistávali na letadlové lodi. Krásné okolí má letiště v Nice, kde je ale opravdu velký provoz. A okouzlilo mě staré vojenské letiště na německém ostrově Sylt poblíž Dánska. Výzvou jinak byly repatriační lety za pandemie, kdy běžné aerolinky nefungovaly a my jsme vozili z USA spoustu studentů z vlivných a bohatých rodin, které bylo potřeba dostat domů, do Evropy. Trochu to připomínalo letecký most a byla to práce, na kterou ne úplně každý byl připravený.
Text vznikl ve spolupráci se společností Eclair.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letectví.
