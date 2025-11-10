Dva kazy, tři tisíce korun – takhle nějak vypadaly zkušenosti rodičů, když doprovázeli své malé děti při návštěvách zubaře. Byli ale rádi, že vůbec nějakého zubního lékaře pro své ratolesti sehnali. A až tak neřešili, že cenu za ošetření zvedají některé příplatky. Ty přitom doposud byly zubním ordinacím schopné kompenzovat příliš nízké úhrady od zdravotních pojišťoven, aniž by byly prodělečné. O většinu příplatků si ale nově zubaři se smlouvou u pojišťoven u dětských pacientů nebudou moci říct.
Podle některých stomatologů může však zrušení příplatků způsobit, že zubaři specializovaní na malé děti budou zakládat nové ordinace bez smluv s pojišťovnami nebo své smlouvy s nimi rozvazovat. Aby mohly zůstat v zisku.
Vedení stomatologické komory hrozbu vypovídání smluv s pojišťovnami ale označuje za kampaň „rozmlsaných zubařů“. Nové změny byly podle ní odsouhlaseny pod dohledem samotných stomatologů.
Co se dočtete dál
- Proč už není legální vybírat od rodičů dětských pacientů peníze.
- Jak to ovlivní dětské zubařské praxe.
- Proč vznikl spor mezi zubaři.
- Proč změny nejvíce odnesou dětští pacienti.
