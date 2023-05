Pokud se lékař rozhodne, že otevře ordinaci v Jihočeském kraji, dostane 1,5 milionu korun. Zůstat tam pak musí minimálně pět let. Že by se díky štědré nabídce lékaři předháněli, se ale nezdá. Do regionu to zatím přilákalo šest lékařů. Čerstvý průzkum odborné společnosti všeobecného lékařství ukazuje, že jednorázová platba na ruku není pro lékaře to hlavní lákadlo. Aby odešli na vesnici, chtějí spíše trvale vyšší příjem a lepší pracovní podmínky.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se