Hnutí ANO podepsalo s SPD a Motoristy koaliční smlouvu, která počítá s instalací Tomia Okamury na post předsedy Poslanecké sněmovny. Výborně. Takže si pojďme prosvištět nedávné výroky špiček ANO.
„Nedokážu si představit s ním být v koalici… Neustále útočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo,“ pravil před volbami na adresu Okamury Andrej Babiš.
„Já bych s Tomio Okamurou ve vládě určitě neseděla,“ zapřísahala se Alena Schillerová.
„Neumím si představit, že by hnutí ANO spolupracovalo s takovouto stranou,“ dodala europoslankyně Klára Dostálová.
- Proč není pravda, že o SPD ve vládě a Okamurovi v křesle předsedy sněmovny „rozhodli voliči“.
- Co se dá Andreji Babišovi ještě věřit.
- Jak asi nyní vypadají sny slušnějších členů hnutí ANO.
