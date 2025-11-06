Strana TOP 09 má před sebou tak trochu volbu z nouze. O post šéfa strany po končící Markétě Pekarové Adamové má zájem jen jeden člověk. Z volby totiž před pár dny překvapivě odstoupil poslanec Jiří Pospíšil, a tak je jediným kandidátem jeho kolega ze sněmovních lavic Matěj Ondřej Havel. Straně navíc kromě tváří výrazně chybí i peníze.
Volit předsedu budou straníci TOP 09 na sobotním sněmu. A že by se do té doby objevil jakýkoliv Havlův vyzývatel, není vůbec pravděpodobné.
„Nikdo další s reálnou šancí si získat podporu u nás není. Může se na místě objevit protestní kandidát, který to zkusí z principu, ale nemyslím, že bude mít šanci. A bohužel ve straně není nikdo jiný, na kom by byla shoda. Což je daň za to, že jsme si schopné lidi popravili a teď nemáme dost kvalitních kandidátů na předsedu. A ani do vedení obecně,“ říká otevřeně například jeden z členů Honza Slavík.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.