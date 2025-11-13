Vládní program nabízí více než jen obecnou vizi, lze v něm najít i konkrétní cíle. Otázka je, co se nakonec během následujících čtyř let stane, ale před „startovním výstřelem“ v podobě usednutí členů nové vlády do jejich ministerských křesel hlásí program vlády dobré i špatné zprávy.
Jako rozený optimista začnu těmi dobrými. I když si tedy neodpustím povzdechnutí nad tím, jak se část mediálních diskusí zbytečně točí nad zcela nepodstatnými frázemi typu „ukotvení české koruny v ústavě“. Takový návrh nejenže nemůže projít (vláda nebude mít ústavní většinu ani v jedné komoře parlamentu), ale vzhledem k našemu platnému závazku přijmout (někdy) euro, do programu vlády prostě nepatří.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad může mít zjednodušení odpočtů na výzkum a vývoj.
- Jak zrychlit stavební povolovací procesy.
- Jak zlevnit elektřinu.
