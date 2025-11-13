Vládní program nabízí více než jen obecnou vizi, lze v něm najít i konkrétní cíle. Otázka je, co se nakonec během následujících čtyř let stane, ale před „startovním výstřelem“ v podobě usednutí členů nové vlády do jejich ministerských křesel hlásí program vlády dobré i špatné zprávy.

Jako rozený optimista začnu těmi dobrými. I když si tedy neodpustím povzdechnutí nad tím, jak se část mediálních diskusí zbytečně točí nad zcela nepodstatnými frázemi typu „ukotvení české koruny v ústavě“. Takový návrh nejenže nemůže projít (vláda nebude mít ústavní většinu ani v jedné komoře parlamentu), ale vzhledem k našemu platnému závazku přijmout (někdy) euro, do programu vlády prostě nepatří.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký dopad může mít zjednodušení odpočtů na výzkum a vývoj.
  • Jak zrychlit stavební povolovací procesy.
  • Jak zlevnit elektřinu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.