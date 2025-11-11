Ministerstvo zdravotnictví sice přiznalo, že v rozpočtu na příští rok bude chybět patnáct miliard, jenže podle pravděpodobného budoucího šéfa resortu Adama Vojtěcha to bude výrazně více. Menší zdravotní pojišťovny navíc podle něj vyčerpají své rezervy a mohly by se dostat do ekonomických problémů. Kvůli připravenému rozpočtu prý nyní nelze ani zvýšit platby za státní pojištěnce, peníze ale Vojtěch bude chtít do systému dostat jinou cestou.
Co se dočtete dál
- Proč je systém v takovém deficitu.
- Jaké pojišťovny se dostanou do problémů.
- Proč nemocnice odmítly nižší úhrady.
