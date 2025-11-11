Když si švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel v roce 1888 otevřel noviny, nestačil se divit. Byl v něm jeho vlastní nekrolog s titulkem: Obchodník se smrtí je mrtev. Traduje se, že ho čtení vlastního nekrologu vyděsilo natolik, že se rozhodl změnit své chování. Redakce tehdy udělala chybu, neboť si spletla Alfreda s jeho zemřelým bratrem Ludvigem a napsala nekrolog o muži, který svým vynálezem využívaným výrobci munice zbohatl na utrpení druhých.
Co se dočtete dál
- Proč má tak jednoduchá myšlenka jako napsat si vlastní nekrolog silný dopad na současný život.
- Jaké myšlenky předává Buffett ve svém dopise a čeho lidé na sklonku života nejčastěji litují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.