Tlak na energetickou efektivitu se nevyhýbá ani samosprávám. V následujících měsících budou české obce stát před další velkou výzvou: jak s rozumem a udržitelně modernizovat své veřejné budovy.
Na první pohled to vypadá jako další zásah „z Bruselu“, který přichází s tvrdými pravidly, jež některé radnice sotva zvládnou. Dopady v praxi však budou výrazně pozitivnější. Energeticky úsporné úřady, školy nebo třeba sokolovny přinesou úlevu rozpočtům. Ale také možnost nabíjet elektromobily před veřejnými budovami. Hlavními překážkami tentokrát nebudou finance, ale spíše celkový sentiment společnosti i rozdrobenost českých samospráv. A pochopitelně i transpozice evropského práva, na kterou se opět čeká.
Co se dočtete dál
- Jak obce naplní povinnost renovovat tři procenta podlahové plochy veřejných budov ročně.
- Jak řešit nedostatek energetického know‑how.
- Jaké konkrétní dotační nástroje budou dostupné pro obce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.