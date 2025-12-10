Umělá inteligence je dnes všude a stejně všudypřítomný je i Ježíšek – mýtus, který každý prosinec poslušně udržujeme. Za pozlátkem se ale skrývají očekávání, zklamání a zamlčená rizika.

Klienti za námi chodí, když se jejich technologická přání nesplnila; mé děti za mnou chodí, když pod stromečkem nenajdou to, co si přály. Zklamání se týká AI i Ježíška. A právě kulturní model Ježíška nám až děsivě připomíná, že zavádět AI nevyžaduje jen technický pokrok, ale hlavně společná pravidla a mezioborovou disciplínu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak algoritmická averze mění důvěru k AI.
  • Jsme schopni odhalit chyby AI?
  • Jak AI prohlubuje sociální nerovnosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.