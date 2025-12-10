Umělá inteligence je dnes všude a stejně všudypřítomný je i Ježíšek – mýtus, který každý prosinec poslušně udržujeme. Za pozlátkem se ale skrývají očekávání, zklamání a zamlčená rizika.
Klienti za námi chodí, když se jejich technologická přání nesplnila; mé děti za mnou chodí, když pod stromečkem nenajdou to, co si přály. Zklamání se týká AI i Ježíška. A právě kulturní model Ježíška nám až děsivě připomíná, že zavádět AI nevyžaduje jen technický pokrok, ale hlavně společná pravidla a mezioborovou disciplínu.
Co se dočtete dál
- Jak algoritmická averze mění důvěru k AI.
- Jsme schopni odhalit chyby AI?
- Jak AI prohlubuje sociální nerovnosti.
