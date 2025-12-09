Americkou centrální banku ve středu čeká poslední zasedání v tomto roce. Finanční trh přisuzuje aktuálně téměř 90procentní pravděpodobnost třetímu snížení sazeb v řadě o 0,25 procentního bodu. Na první pohled se tak zdá, že půjde o jednoznačnou záležitost, ale je rozhodnutí opravdu předem dané? Pojďme si celou situaci rozebrat.
Fed sleduje dva cíle – cenovou stabilitu a maximální zaměstnanost. Zastavíme-li se nejdříve u inflace, ta se pohybuje v blízkosti tří procent, přičemž růst cen je dán spíše cenami služeb. Obávaný efekt cel na ceny zboží se zatím dostavil pouze v omezené míře, přesto by podle predikcí nemělo být dosaženo dvouprocentního cíle ještě ani v roce 2027. Tento vývoj tak hraje spíše ve prospěch vyšších sazeb.
Na druhé straně trh práce vykazuje známky ochlazování, ale jeho stav není hodnocen nijak dramaticky. Poslední oficiální data pak situaci nevyjasnila, když nově vzniklo 119 tisíc pracovních míst mimo zemědělský sektor, ačkoli se očekával ani ne poloviční výsledek. V srpnu ovšem místo 22 tisíc nových míst dokonce čtyři tisíce existujících zaniklo. Míra nezaměstnanosti pak mírně vzrostla ze 4,3 procenta na 4,4 procenta, a údaje ze soukromého sektoru navíc naznačují její možný další nárůst. To je tak naopak argument pro nižší sazby.
Americký Fed může doručit vánoční zisky akciovým investorům. Nestačí k tomu ale jen snížit úrokové sazby
Vše ale ještě více zamotal shutdown, který je sice již minulostí, ale zveřejnění oficiálních údajů se posunulo v čase. Vládní údaje o trhu práce mají být zveřejněny až 16. prosince a listopadová inflace až 18. prosince. Guvernér Fedu Powell již dříve uvedl, že se Fed bude rozhodovat na základě tvrdých dat, ale ta nejsou do značné míry k dispozici. To označovali někteří centrální bankéři jako problematické, z čehož lze usuzovat, že roste neochota snižovat úrokové sazby bez znalosti potřebných dat. Rozhodnutí proto podle nás není zdaleka tak jasné, jak nyní předpovídá trh, a stabilitu sazeb nelze vyloučit.
Zároveň je otázkou, zda Fed bude brát v potaz, že může zaskočit trhy, což obecně centrální banky dělají velmi nerady. Fed stojí před nelehkou volbou a ekonomický svět s napětím čeká na jeho verdikt.
