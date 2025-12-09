Po předčasných parlamentních volbách konaných 23. února lze ve Spolkové republice pozorovat zajímavý a současně znepokojivý úkaz. Poslanci pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), jež se s 20,6 procenta hlasů stala druhou nejsilnější politickou stranou, začali často jezdit do USA. Pravidelně se tam setkávají s tamními republikány, zejména členy hnutí MAGA (Make America Great Again), blízkými spolupracovníky Donalda Trumpa, poradci, aktivisty, lidmi z výzkumných ústavů i s influencery ze sociálních sítí. Proč tam vlastně jezdí? A proč ve straně AfD stále častěji zní: „Washington je náš klíč“?

