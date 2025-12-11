Neobvyklou zálibu má třiatřicetiletý Jiří Z. z Olomoucka. Odpovídá na inzeráty nabízející práci, a když neuspěje, na zaměstnavatele podá žalobu pro údajnou diskriminaci a požaduje odškodné za nemajetkovou újmu. Zatím ovšem neuspěl a sám naopak musí platit desítky tisíc na nákladech řízení.

Jeden efekt přesto jeho žaloby mají: na danou firmu se může zaměřit Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a udělit jí pokutu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč soud potvrdil, že inzeráty byly diskriminační, ale žalobu přesto zamítl.
  • Kolik podobných žalob muž již podal a jak dopadly.
  • Jak reagoval majitel společnosti Viagem Přemysl Kubáň.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.