Neobvyklou zálibu má třiatřicetiletý Jiří Z. z Olomoucka. Odpovídá na inzeráty nabízející práci, a když neuspěje, na zaměstnavatele podá žalobu pro údajnou diskriminaci a požaduje odškodné za nemajetkovou újmu. Zatím ovšem neuspěl a sám naopak musí platit desítky tisíc na nákladech řízení.
Jeden efekt přesto jeho žaloby mají: na danou firmu se může zaměřit Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a udělit jí pokutu.
Co se dočtete dál
- Proč soud potvrdil, že inzeráty byly diskriminační, ale žalobu přesto zamítl.
- Kolik podobných žalob muž již podal a jak dopadly.
- Jak reagoval majitel společnosti Viagem Přemysl Kubáň.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.