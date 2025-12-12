Část území na východě Ukrajiny by mohla fungovat ve speciálním režimu, kde by cizinci – hlavně Američané – mohli volně podnikat a využívat místní zdroje. S tímto původně prý washingtonským návrhem souhlasí Ukrajina, tedy alespoň podle serveru Politico, podle kterého jde o kyjevskou snahu naplno zapojit do řešení války obchodně přemýšlejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovaná média dodávají, že Rusko s takovým uspořádáním takřka jistě souhlasit nebude.

Podle nejnovější páteční verze revidovaného mírového plánu, který Ukrajina už předložila k posouzení Spojeným státům, by vznik zvláštní ekonomické zóny předpokládal stažení ukrajinských, ale i ruských vojáků. Podle dostupných zdrojů se pravděpodobně jedná o to území předválečné Doněcké oblasti, které dosud kontrolují ukrajinští vojáci. To si ale nárokuje Rusko.

