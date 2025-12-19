Tuzemská ekonomika patří v současné době k nejrychleji rostoucím v Evropské unii. Platy a mzdy se vrátily na úroveň před pandemií a spotřebitelé zase našli chuť utrácet. Současně ale spoří.
Míra úspor v Česku je v unii druhá nejvyšší po té německé, kde naopak na náladu spotřebitelů negativně doléhají obavy z možného opětovného zrychlení inflace a také politická nejistota spojená s reformami německého důchodového systému. Češi naopak podle posledního průzkumu ČSÚ ekonomice věří nejvíc za posledních pět let. Klesla především obava z inflace a nezaměstnanosti.
Co se dočtete dál
- Kdo spoří v Evropě nejvíc?
- Kam lidé peníze ukládají?
- Co nabízejí spořícím politici?
