Prezident Petr Pavel měl ve svém novoročním projevu pravdu. Česko je skvělá země, ekonomika nám loni rostla, máme úspěšné vědce nebo sportovce a při oslavách naší státnosti bylo v říjnu na Hradě vidět, že je u nás i koho vyznamenávat. Ale: „Všechno to dobré si však někdy necháme kazit sklonem k nespokojenosti,“ jak nyní správně připomněl Petr Pavel.
Nespokojenost může být užitečná. Ve společnosti by dokonce měla být neustále přítomna jistá dávka nespokojenosti, ale jen do té míry, aby nás hnala ke zlepšování a k inovacím. Moderní sociální média a přebujelý informační prostor ale umožnily nespokojenosti vyrůst do nebezpečných rozměrů. Nespokojenost českou společnost doslova ovládla (a nejen ji).
Proto jsou tu tak úspěšní protestní politici, kterým k úspěchu stačí jen onu nespokojenost přiživovat.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjela česká ekonomika v roce 2025 a jak si stojíme v porovnání s EU.
- Jak se změnily reálné mzdy a medián platů a co z toho vyplývá pro životní úroveň.
- Jakých vědeckých průlomů a technologických projektů čeští vědci a univerzity dosáhli.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.