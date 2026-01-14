Když loni americké bombardéry startující z USA udeřily na íránská jaderná zařízení, nemohly nad svůj cíl doletět bez podpory létajících tankerů z amerických základen v Evropě. Když Američané válčili v Afghánistánu, jejich zranění vojáci mířili po prvních ošetřeních a operacích na americkou základnu Ramstein v Německu. Odtud zase do Kábulu létaly posily. A kdyby Rusko nebo Čína vystřelily na Ameriku mezikontinentální střely, byla by to i americká základna v grónském Pituffiku, kdo by vyslal varování a sledoval jejich dráhu.
Americké vojenské základny v Evropě jsou klíčové nejen pro obranu samotné Evropy před případnou ruskou hrozbou, ale také pro projekci síly samotné Ameriky. Podle deníku Washington Post nyní žádají Američané evropské spojence o sdílení zpravodajských informací o cílech, na které by mohli zaútočit uvnitř Íránu, aby oslabili režim čelící obřím protestům. Není pochyb o tom, že pokud k jakémukoliv útoku dojde, budou využity právě evropské základny.
