S postupujícím lednem se blíží termín, kdy provozovatel přenosové soustavy ČEPS bude muset vyslovit verdikt nad dalším osudem uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a teplárnou v Kladně, které spadají do skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Do zčásti vyostřené debaty, v níž jde ve výsledku o miliardy korun ročně, nejnověji přispěl think-tank Fakta o klimatu, který své modely zakládá na precizní datové analýze.
V nejnovější studii zkoumali autoři hodinu po hodině v průběhu celého roku při různých klimatických podmínkách a v celoevropském kontextu, co by konec trojice fosilních zdrojů pro tuzemskou energetiku znamenal. „Když to řeknu úplně jednoduše, ty dvě elektrárny nejsou z hlediska zdrojové přiměřenosti potřeba,“ shrnuje závěry autor Jan Krčál. Také vliv na cenu by byl zcela zanedbatelný a nesrovnatelný s tím, pokud by stát musel provoz ztrátových elektráren dotovat. Krčál ovšem zároveň sám zdůrazňuje důležitý „disclaimer“: na jednu klíčovou otázku analýza neodpovídá.
Co se dočtete dál
- Proč výroba z uhlí výrazně klesne, i kdyby elektrárny zůstaly v provozu.
- Jaký vliv na cenu elektřiny by mělo jejich odstavení.
- Kolik spotřeby elektřiny bude muset Česko vykrývat dovozem.
- Na jakou zásadní otázku analýza neodpovídá.
