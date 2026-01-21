Ať už je opravdovým cílem výkupu a vytěsnění minoritních akcionářů ČEZ cokoli, vláda bude muset sehnat prostředky přibližně na 30 procent akcií. Jejich hodnota od doby, kdy se objevil konkrétní záměr, vystoupala o 30 až 40 % (cena ale kolísá, ve středu akcie zaznamenaly prudký pokles). Přibližně o stejnou hodnotu překonaly odhady analytiků tržní ceny akcie ČEZ, které jsou založené na fundamentálních parametrech, jako je cena elektřiny na trhu, makroekonomický výhled nebo stav výrobní základny ČEZ.
Vykoupit takzvané minoritáře není technicky vzato problém. Problémem je stanovení ceny, za kterou by se taková transakce měla udát. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se nechal slyšet, že hodnota transakce se bude odvíjet „od ceny akcií v té době“.
Co se dočtete dál
- Kolik by stál výkup zhruba 30 % akcií ČEZ.
- Jak by výkup ovlivnil státní rozpočet a pravidelné dividendy.
- Jak by výkup ovlivnil investice ČEZ do obnovy a rozvoje výrobních zdrojů.
