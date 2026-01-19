Státy, podobně jako jednotliví lidé, se mohou rozhodnout, jaké postoje budou zastávat. Zda budou brát ohled na druhé, nebo se budou soustředit jen na sebe. Zda budou na straně práva, nebo na straně práva silnějšího. Zda upřednostní solidaritu, nebo sobectví. Česko se bohužel pod vedením nové vlády sune k druhému pólu. Což je nejen nemorální, ale i krajně nemoudré.
Je to vidět hned na dvou rozhodnutích Babišovy vlády z jednoho dne.
Co se dočtete dál
- Proč vláda odmítla prodat čtyři letouny L-159 Ukrajině.
- Jak toto rozhodnutí ovlivní bezpečnost Česka a Evropy.
- Jaké argumenty vláda použila a nakolik jsou opodstatněné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.