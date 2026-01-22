František Fabičovic, majitel břeclavské skupiny Alca Group, se v posledních měsících ocitl v centru dvou mediálně sledovaných témat: ostrého odporu proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok na jihu Moravy a finanční podpory strany Motoristé sobě.
Fabičovic je asi nejviditelnějším odpůrcem chráněné krajinné oblasti, která byla vyhlášená loni v červenci. Dotkne se totiž i zhruba třetiny pozemků obory Obelisk, kterou vlastní a skoro třicet let ji přeměňoval z černé skládky do oceňovaného enviromentálního projektu. Vadí mu, že stát vyhlásil CHKO Soutok i přes odpor majitelů pozemků. „A pak prostě přijde nějaký úředník, který tomu objektivně rozumí mnohem méně než odborníci a praktici, a začne nám povýšeně diktovat a poučovat nás, co máme a nemáme dělat. Přitom kdybychom se do toho tehdy nepustili, tak ty skládky a vysušená krajina jsou tam doteď,“ říká v rozhovoru pro HN Fabičovic.
Rovněž popisuje, proč podpořil Motoristy sobě, jak připravuje Alca Group na velkou expanzi, proč prodal dům na Václavském náměstí či jaké plány má s lázeňským hotelem v rakouském Bad Hofgasteinu.
Co vám vadí na tom, že se vyhlásila chráněná krajinná oblast Soutok?
Co se dočtete dál
- Co podnikateli nejvíc vadí na vyhlášení CHKO Soutok.
- Komu všemu přispěl před volbami na kampaň.
- Co má stát za výrazným nárůstem obratu Alca Group.
- Jaké nové zakázky Alca získala.
- Proč prodal dům na Václavském náměstí.
- Budoucí developerské plány.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.