Před pár lety ho ve světě neznal nikdo. Kromě několika insiderů, které zajímal newyorský realitní trh. Plus hrstky novinářů, kteří zkoumali jeho zhusta (polo)mafiánské kšefty s postsovětskými oligarchy. Nyní se jeho jméno vyskytuje v bezmála každé druhé zprávě o planetárním dění. Pásmo Gazy a její rekonstrukce, Rusko vs. Ukrajina, Írán. Proč?

Steve Charles Witkoff je chábr Donalda Trumpa. Že to slovo neznáte? Ve vězeňském, nově prý i teenagerském slangu znamená parťáka, blízkého člověka. Přeneseně někoho, s kým můžete tzv. krást koně. Ano, v Americe Donalda Trumpa taková kvalifikace stačí.

  • Proč Witkoff poskytl Teheránu čas k udušení rebelie.
  • Jak si newyorský developer počíná v Rusku.
