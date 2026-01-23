Před pár lety ho ve světě neznal nikdo. Kromě několika insiderů, které zajímal newyorský realitní trh. Plus hrstky novinářů, kteří zkoumali jeho zhusta (polo)mafiánské kšefty s postsovětskými oligarchy. Nyní se jeho jméno vyskytuje v bezmála každé druhé zprávě o planetárním dění. Pásmo Gazy a její rekonstrukce, Rusko vs. Ukrajina, Írán. Proč?
Steve Witkoff ran away when I confronted him about his financial ties to Russia.— Caolan (@CaolanReports) January 22, 2026
His real estate company has been bankrolled directly by a former advisor to Vladimir Putin's sovereign wealth fund.
He’s been making pro russia statements for months. pic.twitter.com/KPBQneG1s2
Steve Charles Witkoff je chábr Donalda Trumpa. Že to slovo neznáte? Ve vězeňském, nově prý i teenagerském slangu znamená parťáka, blízkého člověka. Přeneseně někoho, s kým můžete tzv. krást koně. Ano, v Americe Donalda Trumpa taková kvalifikace stačí.
Co se dočtete dál
- Proč Witkoff poskytl Teheránu čas k udušení rebelie.
- Jak si newyorský developer počíná v Rusku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.