Indie a Evropská unie uzavřely jednání o dlouho očekávané obchodní dohodě, oznámil v pondělí indický ministr obchodu Rádžéš Agraval. Obě strany dohodu označily za historickou. Ujednání přichází v době, kdy mají EU i Indie napjaté vztahy se Spojenými státy. V úterý se koná v Dillí summit EU–Indie, kde by měli uzavření jednání oficiálně oznámit nejvyšší představitelé Indie i Evropské unie a informovat o veškerých detailech. EU na jednání zastupují šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa.
„Bude to vyvážená, progresivní dohoda pro lepší ekonomickou integraci s EU. Dohoda podpoří obchod a investice mezi oběma stranami,“ uvedl ministr Agraval.
Detaily ujednání se na veřejnost dostávají postupně. Pokud dohodu ratifikuje Evropský parlament, což by mohlo trvat nejméně rok, podpoří indický export zboží, jako je textil a šperky, poznamenala agentura Reuters. Dohoda může rovněž otevřít cestu k zásadnímu snížení cel pro evropská auta.
Jednání byla obnovena v roce 2022 po devítileté pauze a loni nabrala na intenzitě uprostřed období rostoucího obchodního napětí. V srpnu americký prezident Donald Trump zdvojnásobil cla na indický dovoz až na 50 procent, což znamená jedna z nejvyšších cel na světě.
Podle zdrojů agentury Reuters indická vláda souhlasila, že okamžitě sníží cla na 40 procent u omezeného počtu automobilů z EU, jejichž cena dosahuje nejméně 15 tisíc eur (zhruba 360 tisíc korun). Časem by se pak měla cla snížit až na deset procent. To by výrazně usnadnilo přístup na indický trh evropským automobilkám, jako jsou Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW.
Indie je třetím největším automobilovým trhem na světě za Spojenými státy a Čínou. Tamní automobilový průmysl však patří mezi nejvíce chráněné. Dovoz automobilů do Indie v současnosti podléhá clům v rozsahu od 70 do 110 procent.
