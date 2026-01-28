Marcela Krejčí drží v rukou skleněnou lahev, která má na sobě napsaný název Ester Balbin Artesian Water. Na etiketě se dočtete, že to je první minerální voda na světě sycená přírodním CO2 a obohacená o zachycená vonná esterová aromata.

Co to znamená? Poznáte to, když si loknete. Vaše chuťové pohárky zachytí něco zvláštního. Bublinky příjemně perlí, ale tohle je ještě něco jiného – přírodní CO2 totiž pochází z moravských vinařství a vodě dodává ovocné a květinové aroma. Ano, opravdu to je voda, která chutná jako víno.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je zač Balbin Artesian Water a proč její esterová varianta chutná po vínu.
  • Jak funguje know-how zachytávání vinného CO2.
  • Jaký je byznysový příběh značky a kdo za ním stojí.
