Obvodní soud pro Prahu 8 v úterý rozsudek v případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze znásilnění a vydírání nevyhlásí. Vyhověl námitce obhájce, podle které se advokát nemohl seznámit s částí znaleckého posudku. Soud proto znovu otevře dokazování, hlavní líčení bude pokračovat 10. března.
„Při celkové délce trestního řízení je lepší vydržet dva měsíce než riskovat zrušení rozsudku pro procedurální otázku kterýmkoliv procesně nadřízeným soudem pro jakýkoli opravný prostředek. Protože to by trvalo nakonec podstatně déle,“ řekl soudce Petr Novák. Doplnil, že znovuotevření dokazování je běžným procesním postupem v trestním řádu.
Soudce vysvětlil, že středobodem obhajoby Cimického je zpochybnění věrohodnosti jedné z poškozených žen. Novák kvůli tomu nechal zadat znalecký posudek. „Znalkyně poškozenou vyšetřily, prostudovaly spis, vyžádaly si zdravotnickou dokumentaci od ošetřujících lékařek poškozené,“ popsal Novák. Posudek dostal soud ve středu, obratem ho rozeslal procesním stranám.
„V pondělí, tedy včera, jsme znalkyně vyslýchali, a znalkyně ve svém výslechu uvedly, že jedna ošetřující lékařka poškozené jim po několika urgencích zaslala zdravotnickou dokumentaci až v sobotu, tedy po vypracování znaleckého posudku,“ uvedl dále Novák. Výslech znalkyň byl neveřejný, Cimického obhájce Miroslav Kučerka podle soudu namítal, že se s danou zdravotnickou dokumentací nemohl seznámit. Stejný argument zmínil Kučerka v pondělí i ve své závěrečné řeči. Mimo jiné uvedl, že soud k přednesu závěrečných řečí neměl přistoupit.
Novák v úterý řekl, že námitku zvažoval, a to i s ohledem na plán vyhlášení rozsudku. „Na druhé straně jsem bral v úvahu zájem na vyhlášení rozsudku, který by nemohl být napaden z procedurálních důvodů,“ uvedl soudce. Nyní tedy soud znovu otevře dokazování, vyžádá si zdravotnickou dokumentaci od znalkyň a nechá obhájce Cimického dokumentaci prostudovat.
„Včera (v pondělí) byl výslech znalkyň a znalkyně upozornily na to, že je tam nějaký další materiál, který nebyl podkladem znaleckého posudku, nicméně stvrzoval znalecký posudek. Já jako obhájce jsem neměl k dispozici to, o co se znalkyně opíraly. Neměl to koneckonců k dispozici ani soud, neměla to k dispozici ani paní státní zástupkyně, ani kolegyně zmocněnkyně,“ řekl Kučerka novinářům. „Logicky jsem tedy dával námitku, že já nemohu za tohoto stavu vést řádně obhajobu, pokud nejsem seznámený s tím, co je ve spise,“ uvedl advokát.
„Já si myslím, že pan předseda udělal maximum pro to, aby to řízení nebylo zatížené nějakou – v tomto případě z mého pohledu zbytečnou – procesní vadou,“ doplnil Kučerka. „Nemá to za účel zdržování, je to pouze účel toho seznámit se s tím, z čeho znalkyně vycházely,“ dodal advokát.
Cimický čelí obžalobě z pětatřiceti skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Podle žalobců lékař ženy osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky, byl si při tom vědom převahy a autority, které vyplývaly z jeho pozice veřejně známého lékaře. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Obvodní soud původně uznal Cimického předloni v listopadu vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a desetiletý zákaz činnosti. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolací soud zrušil a nařídil věc znovu projednat.
Státní zástupkyně v pondělí pro obžalovaného psychiatra znovu navrhla pět let vězení, tedy nejpřísnější možný trest. Protože se Cimický toho podle žalobkyně dopouštěl v souvislosti s výkonem lékařské profese, požadovala pro něj opět i zákaz výkonu lékařské profese na deset let. Odkázala na svou závěrečnou řeč z listopadu 2024, kdy mimo jiné uvedla, že lékař v trestním řízení neprojevil žádnou sebereflexi. Závěrečné řeči budou strany po doplnění dokazování přednášet znovu.
Obžalovaný lékař vinu dlouhodobě popírá. Zúčastnil se pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist