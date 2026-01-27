Až 340 bytů, obchody a kanceláře mají v příštích několika letech vyrůst v plzeňské části Doubravka na místě dnešního autobusového depa a v sousedství místního Lidlu na severovýchodě města. Nyní developerský projekt, jehož celkový objem investic by měl atakovat dvě miliardy korun, změnil vlastníka.
Projekt dotáhl k potřebným povolením vlivný právník se svou investiční a developerskou skupinou, samotná výstavba už bude ale záležitostí domácí finanční skupiny Broker Consulting.
Co se dočtete dál
- Kdo developerský projekt prodává.
- Proč se ho vlivný advokát zbavuje.
- Co o projektu říkají noví majitelé.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.